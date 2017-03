Mélanie Ségard, trisomique 21 : Les images des répétitions de sa météo...

Mardi 14 mars 2017 à 20h35, Mélanie Ségard réalisera son rêve grâce à France 2 puisque la jeune femme de 21 ans, atteinte de trisomie 21, présentera le bulletin météo de la chaîne juste après le Journal de 20h.

Afin de parler de cet événement, l'émission C'est au programme (France 2) présentée par Sophie Davant a dévoilé les premières images des répétitions de la jeune Mélanie ce mardi matin. Dans ce petit teaser, on a pu découvrir la présentatrice d'un jour au côté de la professionnelle Chloé Nabedian, en train d'apprendre notamment à se placer devant le fond vert.

"Cela s'inscrit pleinement dans la mission de service public de France 2, qui s'attache à refléter sur son antenne toute la diversité de la société française et à sensibiliser tous les publics à la différence", a formulé Nathalie Rihouet, directrice du service météo de France Télévisions, à propos de cette initiative.

Pour rappel, c'est à l'initiative de l'Unapei, une fédération d'associations qui oeuvre pour les personnes handicapées mentales et leurs familles, que l'ambitieuse Mélanie postait le 27 février dernier une vidéo sur sa page Facebook dans laquelle elle disait vouloir récolter 100 000 like afin d'attirer l'attention des médias. Ces like devaient lui permettre de réaliser son rêve de présenter un jour la météo à la télévision. Cette vidéo, fortement relayée, a atteint ce palier en à peine 24 heures !

Ne ratez pas la météo de Mélanie ce 14 mars 2017 à 20h35 sur France 2 !