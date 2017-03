Mélissa Theuriau redoute que son fils Léon suive les pas de son papa Jamel

Mercredi 15 mars, Mélissa Theuriau était l'invitée d'Anne-Sophie Lapix sur le plateau de son émission C à vous. L'occasion pour la journaliste de commenter l'actualité politique avec des enfants, de parler de sa carrière ou bien encore d'évoquer ses projets dans la production de documentaires, une activité qu'elle a embrassée il y a maintenant quelque temps.

Devant les caméras, l'épouse de Jamel Debbouze a également été questionnée sur les rêves et les ambitions de leur fils de 8 ans, qui aspire de plus en plus à suivre les pas de son célèbre papa en souhaitant briller sur scène. "Il me tanne (...). Un jour ou l'autre, je sais que je ne pourrai plus tenir Léon", avait récemment déclaré Jamel Debbouze à Télé 7 Jours.

Embêtée, Mélissa Theuriau a confirmé que leur enfant voulait emprunter la même voie, une "catastrophe" selon elle. "Il n'a pas l'âge. Je voudrais qu'il trouve sa voie, moi. Et je trouve que c'est difficile... J'aimerais bien qu'il puisse avoir envie d'autre chose que de faire des blagues. On verra. Mais c'est vrai qu'on a envie qu'il ne se mesure pas, qu'il trouve sa place autrement comme un enfant de son âge", a-t-elle déclaré après plusieurs hésitations.

