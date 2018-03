Melrose Place : Alcool, drogue et vidéo, Jamie Luner et la plainte d'un "mineur"

Fin février, TMZ rapportait qu'un homme d'une trentaine d'années avait déposé plainte contre l'actrice Jamie Luner, alias Lexi Sterling dans la série culte Melrose Place, pour cause d'inconduite sexuelle concernant des faits remontant à 1998... On en sait un peu plus sur les accusations qu'il porte.

Le plaignant, qui se nomme Anthony Oliver, a raconté à TMZ avoir rencontré l'actrice grâce à son frère aîné à la fin des années 1990. Il n'était pas acteur mais avait été convié à une fête dans la résidence de Jamie Luner, dans le quartier de Studio City à Los Angeles, en 1998. Il affirme que la star l'avait forcé à prendre de la drogue et à consommer de l'alcool alors qu'il était âgé de seulement 16 ans au moment des faits. Au cours de la soirée, désorienté par ce qu'il avait pris, il dit avoir suivi Jamie Luner dans une chambre avec une troisième personne et affirme que celle-ci lui a fait une fellation pendant que l'autre personne filmait la scène...

Anthony Oliver a déposé plainte auprès de la police de Los Angeles et a expliqué avoir attendu vingt ans car ce n'est que récemment que son thérapeute, qu'il consulte en raison de son alcoolisme, lui a conseillé de rapporter l'incident. Il ajoute également qu'à l'époque, il s'était confié à ses parents mais ces derniers avaient hésité à porter plainte car sa mère était alors une figure politique locale...

Le représentant de Jamie Luner a déclaré que sa cliente "nie ces allégations".

Thomas Montet