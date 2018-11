Mennel (The Voice 7) : Mariage surprise et nouvelle vie à l'étranger

En février 2018, Mennel, chanteuse très prometteuse de The Voice 7 avait quitté l'émission de télé-crochet après la polémique née lorsque ses tweets douteux sur les attentats de Nice avaient refait surface. Si la jeune femme a tout de même lancé sa carrière quelques mois plus tard, on apprend à présent que sa vie a pris un nouveau virage.

C'est sur Instagram que la jeune femme a annoncé la grande nouvelle. En légende d'une photo d'elle emmitouflée dans un manteau et prenant la pose sous la neige, elle a écrit en anglais : "Nouvelle vie, nouveau départ. Je voulais partager avec vous cette étape importante dans ma vie. Je viens de me marier et j'ai déménagé à Denver, dans le Colorado. Ce n'est pas facile de tout changer. Pays, amis, maison, activités. Mais le changement me permettra de mieux découvrir ce dont je suis capable. Le changement est effrayant au début mais rend ensuite fier de soi."