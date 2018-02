Mennel (The Voice 7) : Ses regrets et excuses après la polémique !

Pour rappel, après la diffusion de son audition à l'aveugle dans The Voice 7 samedi dernier, les internautes ont découvert des messages de Mennel qui les ont scandalisés. "C'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine ! Et toujours pour rester fidèle, le 'terroriste' prend avec lui ses PAPIERS d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup on n'oublie SURTOUT PAS de prendre ses papiers ! ! #prenezNousPourDesCons", écrivait-elle à la suite de l'attentat de Nice. Et, quinze jours plus tard, elle postait : "Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement."

Voyant que l'affaire prenait de l'ampleur, la chanteuse s'était donc exprimée une première fois, sur Twitter, lundi dernier : "Depuis hier, je lis beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte. On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée. Je suis née à Besançon, j'aime la France, j'aime mon pays. Je condamne bien évidement avec la plus grande fermeté le terrorisme. C'était la raison de ma colère. Comment imaginer défendre l'indéfendable ! Je prône un message d'amour, de paix et de tolérance, la preuve en est mon choix de chanter Hallelujah de Leonard Cohen. Cette chanson illustre parfaitement le message que je souhaite faire passer en tant qu'artiste."