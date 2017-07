Nice, hommage du 14 juillet : Calogero, en larmes, n'a pas pu finir sa chanson

Il était le choix de plusieurs familles de victimes. Calogero, invité à monter sur la scène de Nice lors de la soirée spéciale en hommage aux victimes de l'attentat qui a fait 86 morts et plus de 450 blessés, le 14 juillet 2016, se souviendra jusqu'à la fin de sa vie de ce moment. Interprétant son titre Feux d'artifice, le chanteur français a fondu en larmes avant de finir le morceau.

"On allait aux feux d'artifice, voir ces étoiles de pas longtemps, qui naissent, qui brillent et puis qui glissent en retombant vers l'océan", a notamment chanté le très apprécié compositeur originaire d'Echirolles. Ce morceau, sorti en 2014, avait pris un sens tout particulier depuis l'attentat perpétré sur la Promenade des Anglais, il y a un an de cela, expliquant le choix des familles de choisir Calogero pour le concert-hommage.

Un titre qui a provoqué une vague d'émotion à laquelle Calogero n'a lui-même pas pu résister, après une minute de silence déjà très chargée. Assis à son piano, la tête dans ses mains, l'artiste a fondu en larmes devant les caméras, tentant en vain de reprendre sa chanson pour la finir. C'est le choeur de l'opéra de Nice qui a pris le relai sous les applaudissements d'un public lui aussi très ému.