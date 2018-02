The Voice 7 : Mennel et Hobbs bouleversent, un candidat ovni reprend 'Bécassine'

Ce samedi 3 février 2018, Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo, nouveau coach, ont tenté d'attirer les plus belles voix de France dans leur équipe. Après un prime time de lancement qui a tenu toutes ses promesses samedi dernier, nos quatre coachs sont plus que jamais décidés à s'imposer au terme de cette 7e saison. Mais avant, il va falloir former la meilleure équipe possible !

Si vous avez manqué ce show exceptionnel, la suite de cet article est faite pour vous...

J.A.T – Diam's, La Boulette

Sarah (26 ans), Ayelya (27 ans) et Annabelle (28 ans) forment les J.A.T, ce qui signifie "Just Another Trio". Deux d'entre elles, Anabnelle et Ayelya, ont déjà participé aux auditions à l'aveugle par le passé... Cette fois, à trois, elles espèrent aller le plus loin possible. "On part à la conquête du monde, si vous êtes prêts, attachez-vous !", lance l'une d'entre elles avant de monter sur scène.

Face aux coachs, elles ont décidé de reprendre La Boulette de Diam's. Un choix audacieux qui captive rapidement les stars du programme. Pascal Obispo est le premier à se retourner suivi de près par Florent Pagny. Mika se retourne aussi, debout sur son siège. Zazie hésite mais n'a pas le temps de buzzer car la fin de la chanson arrive subitement.

Les J.A.T choisissent d'intégrer l'équipe de Pascal Obispo.

Jorge Sabelico – Depeche Mode, Personal Jesus

Jorge vient de Barcelone, il a 30 ans. Il a commencé la musique à 12 ans grâce à une guitare cassée chez ses grands-parents. Il a appris à chanter dans la foulée. Malheureusement, il ne vit pas de sa musique comme il le sougaiterait. À Barcelone, il n'y a pas une grande scène blues/rock selon lui. Grâce à The Voice, il espère toucher un public beaucoup plus large. "Mon but est de me montrer tel que je suis ce soir", lâche-t-il.

Ce soir, il chante Personal Jesus de Depeche Mode. Une prestation habitée, très blues, qui convainc d'emblée Pascal Obispo. Le coach est bluffé quand il découvre que le Talent joue de plusieurs instruments sur scène. Aucun autre coach ne se retourne.

Jorge intègre l'équipe de Pascal Obispo.

Hobbs – Christophe, Les Paradis perdus

Hobbs a 21 ans, il est vendeur dans une boutique de prêt-à-porter et vit à Nanterre. Il a commencé la musique à l'âge de 6-8 ans lorsqu'il a rejoint la chorale de son école primaire, encouragé par sa maîtresse de l'époque. Il reconnaît que, dans sa famille, les garçons étaient plus encouragés à jouer au foot qu'à chanter. Il a donc longtemps chanté en cachette et il a quitté sa famille vers 18 ans. "Je suis devant toute la France, j'ai plus besoin de me cacher", estime-t-il.

Sur scène, Hobbs fait mouche. Sa voix est atypique, l'émotion est au rendez-vous. "C'est sophistiqué mais c'est très beau", estime Zazie. Florent Pagny est le premier coach à manifester son intérêt. La sensibilité de l'artiste transparaît de plus en plus, les prouesses vocales s'enchaînent et Mika, Zazie puis Pascal Obispo – en larmes – se retournent en toute fin de prestation. C'est un carton plein pour le jeune homme au talent indéniable.

Hobbs choisit d'intégrer l'équipe de Florent Pagny.

Frédéric Longbois – Chantal Goya, Bécassine

Âgé de 56 ans, Frédéric Longbois est comédien, chanteur, pianiste, compositeur. "J'ai déroulé du câble comme on dit", lâche-t-il en coulisses face à Nikos Aliagas. Il reconnaît qu'il participe au concours pour être dans la lumière et il y a un coach avec qui il rêve de travailler : Mika. "Il a une folie comme j'ai une folie moi-même", estime-t-il avant de monter sur scène.

Une fois face aux fauteuils retournés des coachs, Frédéric Longbois commence à jouer du piano. Sa voix attire tout de suite Mika qui lui trouve un côté Tino Rossi. Lorsque les coachs, durant le refrain, reconnaissent Bécassine... C'est la grosse surprise ! Mika se retourne. Zazie trouve que c'est "génial". En fin de prestation, Mika monte sur scène et reprend une nouvelle fois le refrain de la chanson culte avec le candidat victorieux.

Frédéric Longbois intègre l'équipe de Mika.

Laura – The Fugees, Ready or Not

Laura a 21 ans, elle vient d'Aix-les-Bains et elle est assistante commerciale. Cette jolie blonde dit qu'on l'imagine souvent en chanteuse pop, mais ce qu'elle aime, c'est le rap ! "Ce qui me plaît dans le rap, c'est que c'est un moyen de m'exprimer, c'est une musique qui peut parler de tout", explique-t-elle. Elle sait qu'il y a peu de représentantes de ce style de musique dans l'émission mais elle tient à tenter sa chance.

Sur scène, Laura reprend The Fugees. Au moment de passer au rap, les coachs se mettent tous les 4 à sourire tant la performance est carrée. Mika est le premier à se retourner, suivi par Florent Pagny. Pascal Obispo et Zazie n'ont pas manifesté leur intérêt.

Laura choisit d'intégrer l'équipe de Mika.

Luca – Elvis Presley, Thats's Alright Mama

Luca a 20 ans, il est étudiant en stylisme et habite à Paris. Il s'est toujours senti différent des autres, il a subi le harcèlement scolaire de la part de ses camarades et des ses profs. Ce qui l'a sauvé de tout ça, c'est la musique. Son père lui a appris la guitare à l'âge de 10 ans afin de l'aider à canaliser son énergie. Il veut reprendre ce soir du Elvis Presley pour remercier ses parents pour tout ce qu'ils ont fait pour lui.

Avec sa reprise de That's Alright Mama, Luca hypnotise d'abord les coachs jusqu'à ce que le refrain débarque... Là, il envoie du lourd. Zazie se retourne instantanément, Mika multiplie les buzz pour rejoindre Zazie. Les coachs sont épatés quand le jeune homme annonce qu'il n'a jamais chanté devant des gens avant ce soir...

Luca choisit d'intégrer l'équipe de Zazie.

Mennel – Leonard Cohen, Hallelujah

Originaire de Besançon, Mennel a 22 ans. Elle est étudiante en master pour devenir prof d'anglais. Pour elle, chanter, c'est une réelle libération. Elle n'a jamais été vraiment soutenue par ses proches dans cette passion mais désormais, elle veut montrer à tout le monde ce qu'elle peut faire avec sa voix. "La musique a une grande place et ce n'est pas près de s'arrêter !", assène-t-elle.

Ce soir, elle reprend (le déjà très repris) Hallelujah de Leonard Cohen. Dès que sa voix retentit, une voix extrêmement touchante, Zazie se retourne aussitôt. Très vite rejoint par Pascal Obispo et Mika simultanément. Finalement, Florent Pagny rejoint la compétition. Zazie est dépitée, elle n'a pas envie de perdre ce Talent. Mennel termine sa prestation en arabe.

Mennel choisit d'intégrer l'équipe de Mika. Zazie est très déçue...

Kelly – The Cranberries, Zombie

Cette candidate a 23 ans, elle vient d'Ambares (Gironde) et est étudiante en école d'architecture. Kelly chante depuis l'âge de 9 ans, c'est sa maman qui lui a transmis sa passion. Elle a voulu faire comme elle ! Kelly a fait partie d'un groupe et a chanté dans la région de Bordeaux et du bassin d'Arcachon. La jeune femme a fait une pause dans ses études pour tenter de percer dans la musique. "J'ai envie de rendre ma maman fière", lâche-t-elle.

Sur scène, Kelly reprend Zombie des Cranberries. Pascal Obispo est le premier coach à se retourner sur Kelly et demande aux autres de ne pas l'imiter. Chasse gardée !

Kelly intègre l'équipe de Pascal Obispo.

Queen Clairie – Britney Spears, Toxic

Cette artiste a 28 ans, elle habite à Londres, elle est coach vocale dans une école et compose des musiques pour des publicités. Son papa est auteur de spectacles et n'a pas hésité à la faire figurer au casting de ses créations. Du coup, la jeune femme a déjà parcouru les routes de France en musique. Aujourd'hui, elle passe plus de temps en studio sur scène et aimerait grâce à l'émission inverser cette tendance.

Ce soir, Queen Clairie reprend à sa sauce Toxic de Britney Spears. Sa proposition artistique rencontre un vrai succès auprès des coachs. Florent Pagny et Pascal Obispo se retournent en même temps.

Queen Clairie choisit d'intégrer l'équipe de Pascal Obispo.

Alliel – Vianney, Je m'en vais

Ce jeune homme a 27 ans, il vient de Villeurbanne, il est l'heureux papa de quatre petites filles et vend des cuisines. Participer à The Voice, c'est une petite vengeance pour lui. Il a toujours eu une relation difficile avec son père. Alliel a mal vécu le divorce de ses parents, une séparation très dure. Il idolâtrait son père mais ce dernier lui disait sans cesse qu'il était bon à rien. "Ce que je veux faire, ce que je suis, c'est chanter", dit-il les larmes aux yeux. Il veut que son père le regarde à la télé.

Le jeune homme reprend Je m'en vais de Vianney. Sa prestation est impeccable mais les coachs ne semblent pas 100% emballés... À la toute dernière seconde, c'est finalement Zazie qui se retourne. Le soulagement est total pour les proches de l'artiste.



Alliel rejoint l'équipe de Zazie.

Abel Marta – Buena Vista Social Club, Chan Chan

Abel a 28 ans, il est d'origine portugaise et la musique a toujours été dans sa famille. Son grand-père faisait partie d'une fanfare. C'est lui qui l'a poussé à chanter, à jouer d'un instrument. C'est son premier fan ! Son grand-père l'incite à s'inscrire à The Voice depuis des années. Ce soir, il est très fier de son petit fils quoi qu'il arrive. "Si j'arrive à faire retourner un fauteuil, ce serait un grand bonheur", annonce Abel Marta.

Le jeune homme arrive avec sa guitare et les premières notes de Chan Chan plaisent beaucoup à Florent Pagny. Mika est le premier à se retourner, suivi aussitôt par un Florent Pagny prêt à se bagarrer. Zazie, à la dernière seconde, se retourne à son tour. Mika lui demande de refaire un tour pour ne pas l'affronter.

Abel Marta choisit l'équipe de Florent Pagny.

Résumé des équipes

Florent Pagny : Cécyle, Renata, Hobbs, Abel Marta

Zazie : Édouard Édouard, Aurélien, Gulann, Alliel, Luca

Mika : Drea Dury, Kriill, Laura, Frédéric Longbois, Mennel

Pascal Obispo : Solia, Ecco, Rebecca, Queen Clary, Kelly, Jorge Sabelico, les J.A.T