Messmer : Larmes, bras bloqué, "mort"... Ses premières expériences effrayantes

Messmer est de retour sur TF1 ce samedi 13 janvier 2018, pour un nouveau numéro de Stars sous hypnose. S'il n'a eu aucun mal à hypnotiser l'animatrice Karine Ferri ou l'humoriste Issa Doumbia, ses premières expériences étaient beaucoup plus compliquées comme il l'a confié dans Thé ou café (France 2).

C'est à l'âge de 7 ans qu'Eric Normandin (de son vrai nom) s'est mis en tête de tester l'hypnose, grâce aux techniques décrites dans l'un des livres de son grand-père. Et c'est avec le chien de la famille qu'il a fait ses premières armes. Une tentative qui l'a marqué comme il l'a expliqué à Catherine Ceylac : "C'est pas vraiment de l'hypnose, mais de les rendre en condition de catalepsie, ils deviennent inertes (...). Quand j'ai vu que ça marchait vraiment, j'ai paniqué. Je pensais que je l'avais tué, le chien, il ne bougeait plus du tout ! Je me suis dit que mon père allait m'engueuler (...). Mais il a commencé à bouger quinze minutes plus tard."

Deux ans plus tard, Messmer a tenté l'expérience avec un humain, l'un de ses amis. Nouvelle frayeur : "Il a servi de cobaye (...). Je pensais qu'il faisait semblant (...). Je lui avais raidi le bras et il ne pouvait plus le plier (...). J'ai essayé de le plier et j'ai entendu le coude qui a craqué. Il se met à pleurer (...). Je me suis dit que c'était vrai. Il pensait être coincé à vie. Moi-même j'ai paniqué." Heureusement, le fascinateur a rapidement retrouvé la façon de le ramener à la normale.

Du 6 au 14 janvier 2018, Messmer donnera les ultimes représentations de son show interactif au Grand Rex à Paris, avant de poursuivre sa tournée dans toute la France.