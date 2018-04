Messmer : Le surprenant prénom de sa fille...

Fier papa d'une petite fille qui va fêter son premier anniversaire en mai prochain, l'hypnotiseur Messmer s'est confié sur sa paternité au magazine Ici Paris. Il y parle du prénom pour le moins original de son enfant ainsi que de son histoire d'amour avec sa femme, Bellair.

Messmer est devenu papa pour la deuxième fois en mai 2017 – il a également un fils de 23 ans, Antoine – et sa fille se prénomme... Soleil. "Ma femme avait ce prénom-là en tête depuis des années. Je lui ai dit : 'Mais ma chérie, c'est un nom commun.' Elle n'a rien voulu entendre. Je crois aux signes et j'ai cédé. Au final, ma fille porte très bien son prénom", a-t-il raconté. Sa fille est née de son histoire d'amour avec Bellair, rencontrée il y a quelques années. "Elle avait participé à l'un de mes shows en montant sur scène. À la fin du spectacle, elle était venue me voir pour me demander de lui apprendre mes techniques. C'est assez rare comme démarche, généralement les gens me demandent plutôt de les aider à se soigner. On s'est revus plusieurs fois et notre histoire a commencé. C'était il y a six ans...", a-t-il relaté.

Aujourd'hui Messmer, qui repart en tournée dans toute la France avec le spectacle Hypersensoriel (Un voyage euphorique au coeur de vos 5 sens !), a fait de sa femme son assistante sur scène. "Bellair est capable de lire la personne qui vit l'hypnose. (...) La vie est bien faite", dit-il.

Thomas Montet

L'interview de Messmer est retrouver dans Ici Paris, en kiosques le 18 avril 2017.