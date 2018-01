Messmer fan du sexe sous hypnose : "Ça marche très bien"

Ce samedi 13 janvier 2018, TF1 dévoilera un nouveau numéro de Stars sous hypnose. L'occasion pour l'animatrice Catherine Ceylac de recevoir l'hypnotiseur Messmer qui officie dans l'émission, dans Thé ou café (France 2).

Et, comme ses prédécesseurs, le fascinateur n'a pas échappé au Dos à dos. Aussi, après avoir révélé que s'il était une femme il aimerait donner la vie, qu'il souhaiterait hypnotiser David Copperfield ou être immortel, Messmer a admis... avoir déjà "testé le sexe sous hypnose".

Très gêné, il a confié : "Oui, mais pour la science bien entendu. Ça marche très bien aussi." Catherine Ceylac lui a alors fait remarquer qu'il n'y avait pas besoin de viagra. "Pas du tout besoin de viagra, demandez à ma femme elle en sait quelque chose", a-t-il admis en riant.

Le célèbre "fascinateur" a rencontré sa compagne Bellair sur scène lors d'un de ses spectacles, en 2013. "Elle est venue me voir après et m'a dit : 'J'aimerais que ce que vous avez fait sur mon cerveau, je puisse le faire à mon tour sur moi-même.'", confiait-il à Closer en février 2017. Ils ne se sont plus jamais quittés depuis et sont parents d'un bébé. Le célèbre hypnotiseur est déjà le papa de deux garçons, qui ont dépassé la vingtaine.

Du 6 au 14 janvier 2018, Messmer donnera les ultimes représentations de son show interactif au Grand Rex à Paris, avant de poursuivre sa tournée dans toute la France.