Meurtre de Mélodie Massé : "Elle avait tout le temps le sourire"

Mélodie Massé, cette jeune femme enceinte de huit mois retrouvée morte au domicile de sa maman à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques) par son compagnon Olivier Espagne (10 Couples parfaits), a été enterrée discrètement il y a un peu plus d'un mois. Ses amis prennent aujourd'hui la parole dans l'émission Sept à huit pour lui rendre hommage.

Dans un reportage consacré à l'élève infirmière, morte à seulement 23 ans, dans lequel ses proches ont dressé son portrait, on apprend ainsi qu'elle adorait le chant. Mélodie Massé écrivait des chansons et faisait des reprises, collaborant notamment avec deux amis grand amateurs comme elle de musique. "Elle était très joviale comme fille. Elle avait tout le temps le sourire. Elle était passionnée par ce qu'elle faisait", se souvient Kevin. "C'était quelqu'un de génial, elle avait un coeur en or et c'était un plaisir de travailler avec elle. Elle était à l'écoute", a ajouté Fabien.

La voix off du reportage ajoute que les autres camarades de Mélodie Massé, qui attendait une petite fille pour l'automne, la décrivent comme une personne "douce, toujours positive, solaire".

Mélodie Massé a été torturée, violée et tuée par Cédric Bernasconi, un SDF de 39 ans souffrant de troubles mentaux, qui a reconnu les faits.

Thomas Montet