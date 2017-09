Meurtre de Mélodie Massé : Après ses obsèques, Olivier et sa famille s'expriment

Après le drame, sordide, et alors que la justice fait son travail, la famille de Mélodie Massé entame son deuil. Les obsèques de la jeune femme, retrouvée morte par son compagnon Olivier Espagne (10 Couples parfaits), ont eu lieu dans l'intimité. Ses proches ont publié quelques mots dans les colonnes de Sud Ouest.

L'enterrement de Mélodie Massé, morte à seulement 23 ans, a eu lieu le mardi 19 septembre 2017. Deux jours plus tard, dans l'édition du Pays basque du journal régional, la famille de la jeune femme, qui était étudiante infirmière et enceinte de 8 mois (d'une petite fille selon le quotidien), a publié un petit message. "Mélodie, Maïana, Olivier, Mireille, Philippe, Maxence, Camille et Paul vous remercient. Continuez à porter les valeurs de Mélodie, la vie, l'amour et la joie", peut-on lire.

Les hommages se sont multipliés pour saluer la mémoire Mélodie Massé, torturée, violée et tuée par Cédric Bernasconi, un SDF de 39 ans souffrant de troubles mentaux actuellement en garde à vue et qui a reconnu les faits. Le conseil municipal d'Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), où la jeune femme logeait chez sa mère en attendant d'accoucher, a posté un communiqué sur son site. "Le Maire, le conseil municipal et toute la communauté des habitants d'USTARITZ, profondément choqués par la mort et les intolérables souffrances subies par Mélodie MASSÉ qui allait devenir maman, s'associent à l'immense douleur de sa famille et de ses proches. Les enquêteurs, qui ont très rapidement dénoué les fils de ce drame, sont ici remerciés et félicités (...) Nos pensées les plus attristées et les plus solidaires sont adressées à sa famille et à son compagnon", peut-on lire.

Vendredi 22 septembre, l'association Kutun a aussi défilé avec des centaines de badauds dans les rues d'Ustaritz pour rendre hommage à Mélodie Massé et dénoncer les violences machistes. Une marche blanche devait aussi être organisée à l'appel d'un collectif de soutien lancé sur Facebook, mais la famille n'a pas souhaité s'y associer. "Merci à tous pour vos messages de soutien. Nous ne nous associerons pas à la marche blanche envisagée afin de ne pas rompre avec la voie de la sérénité et de l'apaisement que nous avons choisie. La famille de Mélodie", ont semble-t-il fait savoir les proches de la jeune femme dans un message posté sur la page Facebook du collectif.