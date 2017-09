Meurtre et viol de Mélodie Massé, enceinte : Le suspect a tout avoué

Compagne de Nicolas Espagne, connu des téléspectateurs de NT1 pour avoir participé à 10 couples parfaits, Mélodie Massé a été retrouvée morte par son amoureux, dans la maison que lui prêtait sa mère à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), le 13 septembre à 21h30. L'élève infirmière de 23 ans est morte asphyxiée par son bâillon et les multiples coups qu'elle a reçus au visage. Elle a également été violée. Elle était enceinte de huit mois. Ce crime horrible ne devrait pas rester impuni compte tenu des preuves accumulées par les enquêteurs.

Confondu par son ADN, Cédric B., 39 ans, a été arrêté le dimanche 17 août après une chasse à l'homme incroyable dans la région de Biarritz. Ce sans domicile fixe était connu pour être un agitateur, déjà condamné (la dernière fois en août par le tribunal de Bayonne) et schizophrène sous traitement. Ce mardi, il a été mis en examen pour "homicide volontaire et viol aggravés" en raison de la grossesse de la victime.

Ouest-France nous apprend, ce mercredi 20 septembre, que le suspect a non seulement parlé durant sa garde à vue, il a dit "avoir agi seul et a reconnu son implication dans la commission dramatique des faits", a expliqué le procureur-adjoint de la République à Bayonne, Marc Mariée, à l'occasion d'un point de presse. "Il a raconté spontanément les diverses phases du drame et répondu aux questions des gendarmes."

Reste la question du mobile. La théorie du cambriolage qui aurait mal tourné est évoquée. Ce qui pourrait expliquer que le suspect a également été mis en examen pour "vols commis dans une maison d'habitation". Il risque la prison à perpétuité.