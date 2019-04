Michael Phelps : Déjà un troisième enfant en route, sa femme est enceinte

Un peu plus d'un an après la naissance de son fils Beckett, un peu mois de trois ans après celle de son aîné Boomer, Michael Phelps annonce que la famille va une fois de plus s'agrandir. Une heureuse nouvelle révélée sur Instagram.

Michael Phelps et Nicole Johnson enchaînent les bonheurs ces dernières années. Mariés depuis juin 2016, le nageur à la retraite et Miss Californie 2010 ont accueilli leur premier fils, Boomer, quelques jours avant leur union, le 5 mai 2016. La famille s'est ensuite agrandie avec l'arrivée de Beckett le 13 février. Le petit garçon a ainsi soufflé tout récemment sa première bougie, un anniversaire immortalisé avec émotion par son papa. "Joyeux anniversaire à ce petit 'monstre' !! C'est dur d'imaginer que cette année est passée si vite !! Je souhaite que ta prochaine année soit bonne !! Je t'aime tellement", avait commenté à l'époque le nageur aux vingt-huit médailles olympiques.

