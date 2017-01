Michaël Youn, toujours aussi fou, fait hurler sa plus grande fan, sa fille Seven

L'heureux papa aura bientôt le plaisir de faire découvrir à Seven le film d'animation Sahara (en salles le 1er février) dans lequel il double l'un des personnages. Il reviendra le 1er novembre 2017 au cinéma dans Carbone de son copain Olivier Marchal (avec qui il joue dans Mon frère bien-aimé), au côté de Benoît Magimel. Un polar qui raconte le parcours d'Antoine Roca, un homme ordinaire, menacé de perdre son entreprise. Il met alors au point une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, meurtres et autres règlements de comptes. Laura Smet et Gringe figurent également au casting. On attend par ailleurs d'en savoir plus sur la suite de son carton, Fatal.