Michal (Star Academy) : Rares confidences sur sa rencontre avec son mari Maxim

Il y a trois ans, Michal a fait une rencontre qui a changé sa vie. Alors qu'il était en boîte de nuit, le finaliste de la Star Academy 3 a croisé le chemin de Maxim, un jeune homme qui travaille dans l'audiovisuel. Et, à l'occasion de la diffusion du documentaire Que sont-ils devenus ? L'incroyable destin des stars des émissions de télé-crochet sur TFX, jeudi 14 février 2019, le chanteur de 35 ans a admis que ça avait été le "coup de foudre" pour lui.

Mais pour Maxim, cela n'a pas aussi simple. "Moi ça a été un peu plus long parce que j'étais méfiant. Je ne m'attendais pas du tout à devenir le mari de Michal. J'étais amoureux de lui à la télévision", a-t-il confié. Sans surprise, il a fini par succomber au charme de l'ami d'Élodie Frégé.

Le couple s'est marié le 28 juillet 2017, à la mairie du 11e arrondissement de Paris. Très vite, Michal avait annoncé la bonne nouvelle en partageant des photos de l'événement sur ses réseaux sociaux. "Le 28/07/17 je me suis marié à l'homme de ma vie à Paris. Merci à mon mari et à vous tous pour votre soutien durant ces derniers mois et vos gentils messages. Je suis l'homme le plus heureux de la planète! Je vous embrasse", a-t-il légendé une photo de son époux et lui en train de s'embrasser à la mairie.