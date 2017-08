Michal (Star Ac 3) marié : Il a épousé son compagnon Maxim !

Vive les mariés ! Un an après leurs fiançailles, Michal Kwiatkowski et Maxim Assenza se sont officiellement passé la bague au doigt.

Comme l'a confirmé le chanteur de 33 ans sur les réseaux sociaux, la cérémonie a eu lieu vendredi 28 juillet à la mairie du 11e arrondissement de Paris. Une photo publiée sur le compte Facebook de celui qui a été révélé en 2003 dans la troisième saison de la Star Academy montre le couple en train de s'embrasser à la mairie après avoir prononcé ses voeux. "Le 28/07/17 je me suis marié à l'homme de ma vie à Paris. Merci à mon mari et à vous tous pour votre soutien durant ces derniers mois et vos gentils messages. Je suis l'homme le plus heureux de la planète! Je vous embrasse", a-t-il écrit.