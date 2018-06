Michel Cymes au bord de "l'épuisement physique" : Sa grande décision !

Le 31 mai 2018, Michel Cymes annonçait officiellement son départ du Magazine de la santé après vingt ans de bons et loyaux services sur France 5. Le médecin, qui est devenu l'animateur préféré des Français, fera sa dernière émission et dira au revoir à ses équipes le 29 juin prochain. Lors d'une interview, le présentateur de 61 ans a révélé pourquoi il avait décidé de quitter l'émission et ce que l'avenir lui réserve.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Loisirs que Michel Cymes s'est exprimé sur son désir de quitter le Magazine de la santé : "Il y avait une petite usure de mon côté. En raison de mes nombreux projets en parallèle, je me suis dit qu'il valait mieux tout arrêter plutôt que de venir une ou deux fois par semaine." Il a affirmé avoir pris cette décision "il y a un an". "Nous avons commencé à installer des médecins remplaçants aux côtés de Marina Carrère d'Encausse", a-t-il ajouté. Aujourd'hui, le médecin de 61 ans veut relâcher la pression : "C'était une saison charnière, l'une des plus riches de ma carrière. Maintenant, il faut que je me pose un peu. (...) J'ai beaucoup bourlingué ces derniers mois, jusqu'à l'épuisement physique. J'ai besoin de me reposer, de faire un maximum de sport et aussi de trier mes idées. Mon été sera peinard, en famille et entre copains, dans le Sud de la France."

Michel Cymes s'est également confié sur son futur projet à la télévision. Il présentera à la rentrée un talk show sur France 2 qu'il aimerait appeler Un suppo et au lit !. Un titre dont la chaîne française n'est pas très fan : "Je vais me battre pour garder ce titre." Il s'agira d'une émission "drôle et décalée sur le bien-être". "France 2 nous a commandé deux numéros. Si ça marche, l'émission sera diffusée à un rythme mensuel", a-t-il conclu.

Une interview à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro de Télé Loisirs, actuellement disponible en kiosques.