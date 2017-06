Michel Cymes, critiqué et en colère : "La vie est parfois mal faite..."

Il y a quelques jours, Michel Cymès et Adriana Karembeu ont animé que France 2 l'émission Le test qui sauve. Un programme qui a eu pour but de sensibiliser les téléspectateurs sur les gestes de premiers secours. Mais voilà, l'émission n'a pas fait l'unanimité. La Fédé­ra­tion natio­nale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) ne cautionne pas l'émission. Elle a d'ailleurs pointé du doigt plusieurs séquences. En colère, le médecin le plus connu de France a répliqué.

"Une telle mise en danger n'est pas acceptable et ne devrait pas être pratiquée et les images encore moins diffusées à plus de 2 400 000 spectateurs (chiffres Médiamétrie)", a-t-on pu lire dans un communiqué publié par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France sur son site. Et c'est aussi sur internet et sur le blog de l'émission Allô Docteurs que le célèbre doc a tenu à répondre, mardi 13 juin.

Lettre ouverte de Michel Cymes :

"La vie est parfois mal faite... Au départ on se dit 'tiens, si on faisait une émission qui aiderait les gens à ne pas sentir démunis devant un blessé, un accident, une personne en train de mourir', bref : 'et si on apprenait aux Français les gestes qui sauvent ?'

Et à l'arrivée ? Si on a bien permis à près de deux millions et demi de téléspectateurs d'apprendre les rudiments du secourisme, mais surtout que l'on a réussi à les motiver pour qu'ils aillent se former auprès des organismes de secours... on se retrouve pris au milieu d'une guéguerre du secourisme.

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a publié un communiqué dans les heures qui ont suivi l'émission, fustigeant des messages qu'elle jugeait 'insupportables'.

Les démonstrations faites sur le plateau devant un feu de friteuse ou le reportage, in situ, dans lequel j'essayais d'éteindre un feu 'diffusent des messages de conduites à tenir propices à aggraver la situation des personnes en danger'... pouvait-on lire.

Et la presse de s'emballer ...

Alors, pour être très clair, effectivement c'est... insupportable !

Insupportable de se retrouver accusés par des professionnels du secourisme parce qu'on n'a pas fait appel à eux.

Insupportable de voir le manque de professionnalisme de certains médias qui ne vérifient rien et qui se contentent de reprendre un communiqué.

Parce que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France... ce n'est pas LES pompiers de France.

D'ailleurs, les Sapeurs-pompiers de Paris ne comprennent pas ce qu'on nous reproche et ont adoré l'émission... et l'ont fait savoir.

Alors pour tout dire, nous, nous sommes très fiers.

Très fiers d'avoir participé à l'effort national pour que les français sachent sauver une personne qui a avalé de travers, ou connaissent le massage cardiaque.

Très fiers d'avoir alerté les Français sur l'importance d'un détecteur de fumée.

Très fiers d'avoir donné des conseils pour que plus un enfant ne soit dramatiquement brûlé par une casserole qui se renverse sur son petit visage.

Très fiers d'avoir expliqué que plus personne ne devrait se servir de l'alcool à brûler pour faire repartir un barbecue.

Et que ça plaise ou pas à ceux, professionnels du secourisme, qui, ce soir-là, n'ont pu que regarder l'émission, à vrai dire, cela nous importe peu..."

La production avait déjà réagi

Contacté par Le Figaro, David Gonne, produc­teur artis­tique du Test qui sauve, a reconnu que Michel Cymès avait bien été muni d'un masque à oxygène mais qu'il ne l'avait pas porté "pour des raisons télé­vi­suelles" car "sinon il n'y aurait pas pu avoir de dialogue". Quant au fait d'avoir fait appel pour l'émission à la société privée Le Fort de Domont, et non à des Sapeurs-Pompiers, c'est "vrai­sem­bla­ble­ment" selon lui que "Le Fort de Domont pouvait réagir plus vite".