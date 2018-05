Michel Cymes victime de "vraies saloperies" : "Ça me minait"

Samedi 5 mai 2018, Michel Cymes était l'invité de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché (France 2) afin de faire la promotion de son livre Chers hypocondriaques. Et, en cours d'émission, le médecin le plus célèbre du PAF est revenu sur son départ de Twitter, en avril 2017.

Si, au départ, il se plaisait à échanger avec ses fans sur le réseau social de l'oiseau bleu, Michel Cymes a vite fait face à de nombreux messages malveillants et parfois très violents. "Quand vous vous apercevez que votre notoriété entraîne des réactions malveillantes, dégueulasses parfois, qui touchent la religion, qui touchent des choses qui vous marquent et vous font mal... Quand j'ai des gens que je ne connais pas qui m'insultent et me traitent de tous les noms... Même si vous vous dites c'est des cons, à un moment je me suis rendu compte que, finalement, ces tweets qui étaient noyés au milieu de tweets bienveillants me minaient moralement. Et je me suis dit à quoi ça sert ?", a-t-il justifié concernant la fermeture de son compte Twitter.

Et de poursuivre : "C'était des choses qui étaient des vraies saloperies. J'ai fait un bouquin, Hippocrate aux enfers, sur les médecins dans les camps nazis, je peux vous dire que j'ai eu des commentaires à l'époque qui étaient insupportables. A un moment, vous vous dites : 'J'ai autre chose à faire que de lire des abrutis.'" Depuis qu'il ne va plus sur Twitter, Michel Cymes se sent beaucoup mieux. Aussi ne regrette-t-il absolument pas son choix.