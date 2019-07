Michel-Edouard Leclerc en deuil : sa mère est morte

Triste nouvelle pour Michel-Edouard Leclerc : Hélène Leclerc, sa mère et l'épouse du fondateur du groupe "E.Leclerc" Edouard Leclerc, est morte vendredi à l'âge de 91 ans, a annoncé son fils, actuel PDG de l'enseigne de grande distribution, sur son blog personnel.

"Hélène Leclerc, ma chère maman, s'en est allée aujourd'hui. J'aimerais qu'on n'oublie pas son rôle dans l'épopée E.Leclerc. Car si Edouard avait le génie du commerce, il n'aurait pas pu mener à bien ses projets sans les qualités professionnelles et personnelles de ma mère. Les voilà de nouveau réunis. Les adhérents E.Leclerc, les plus anciens (mais une partie des plus jeunes aussi !) savent bien le rôle qu'elle a tenu pendant tant d'années. Elle fut un point de repère, un pilier de l'organisation. Au tout début, elle s'occupait des clientes dans le magasin, tenait la comptabilité (qu'elle a apprise en cours du soir) et recrutait les premiers salariés, pendant qu'Edouard courait les routes à la recherche de produits et de fournisseurs", a d'abord rappelé l'industriel de 67 ans.

Et ce dernier d'ajouter : "Plus tard, quand le Mouvement a grandi, elle s'est investie dans la structuration de l'offre commerciale non-alimentaire, entraînant avec elle les femmes des adhérents. Robes, chandails, chemises, jupes, chaussons... elle incarna durant de nombreuses années le textile chez E.Leclerc, courant les boutiques du Sentier, bataillant avec les grands couturiers et les marques de renom qui refusaient de nous livrer. (...) Pour ma part, je lui dois beaucoup, et notamment mon éveil à la culture, à la littérature, aux arts. Petit, elle m'emmenait au théâtre ou voir des expositions. Elle veillait aussi à ce que je sois assidu aux séances de lecture, lorsque j'étais élève au Petit Séminaire de Viry-Châtillon (...) Je suis heureux d'avoir pu bâtir avec elle, le Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour la culture à Landerneau. C'était notre projet commun. Une juste reconnaissance pour ces innombrables années passées dans l'ombre de son mari, puis de son fils. (...) Mais ma mère ne fuyait aucun défi. on départ laisse un vide immense dans la vie de ses enfants et dans notre Landerneau."

Thomas Montet