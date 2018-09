Michel Fugain : Sa fille Marie dit pourquoi elle ne lui a pas parlé durant 3 ans

Vendredi 21 septembre à 22h55, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel revient sur France 3 avec une 4e saison et reçoit à cette occasion un nouvel invité prestigieux. L'animateur à succès de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL recueillera en effet les confidences et les souvenirs d'un pilier de la chanson française, Michel Fugain !

Comme le montrent les premiers extraits de l'émission à venir publiés sur les réseaux sociaux, le chanteur de 76 ans a évoqué de nombreux sujets très personnels lors de ce rendez-vous, de la mort de sa fille Laurette emportée à l'âge de 22 ans par une leucémie en 2002 à sa rupture de Stéphanie Fugain, en passant par la longue séparation d'avec ses filles aînées, Sophie et Marie, au milieu des années 2000.

Concernant l'éloignement des siens après la tragique disparition de Laurette, Michel Fugain, qui avait tenté de se reconstruire en Corse avec sa nouvelle compagne Sanda, a expliqué : "Je suis fataliste, c'est un trait de mon caractère, je suis fataliste. Je ne me suis pas battu pour les retrouver, j'ai écrit. J'ai écrit, ça n'a pas changé grand-chose. On pouvait sentir la colère." Sa fille Marie, également interrogée par Marc-Olivier Fogiel, a commenté : "Pendant trois ans, on ne s'est pas vraiment parlé. J'avais pas envie de choisir un parent ou l'autre."

Dans un autre extrait proposé par Télé Loisirs, Michel Fugain a aussi évoqué la douleur qu'a été d'apprendre la maladie de sa fille Laurette. "À partir de juillet, j'ai commencé à perdre des cheveux, j'ai fait des pelades, je me suis retrouvé dans le même hôpital que Laurette. Au moment où j'ai appris que Laurette avait une leucémie, mon corps a su que ça se terminerait mal cette affaire", a-t-il confié.

Certains des proches de Michel Fugain, dont sa soeur Claude, sa femme Sanda et sa fille Marie, ont eux aussi pris la parole au cours de l'enregistrement de l'émission.

