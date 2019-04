Michel Leeb, ému par le "cancer agressif" de sa fille Fanny, sort du silence

Mercredi 17 avril 2019, Michel Cymes recevait du beau monde dans Ça ne sortira pas d'ici sur France 2. Parmi ses invités, il y avait notamment Michel Leeb et celui-ci a accepté de sortir du silence pour évoquer le cancer de sa fille Fanny.

Fini de rire... Sur le plateau de l'émission, c'est un Michel Leeb particulièrement ému que les téléspectateurs ont pu voir. L'humoriste de 71 ans a donné des nouvelles de Fanny. "Elle va bien. Elle a encore un bon mois de traitement, mais c'est une guerrière, combattante, c'est une fille époustouflante. Elle s'est révélée à elle-même, c'est-à-dire une fille exceptionnelle. Je me suis rendu compte qu'au fond de nous, nous avons des forces insoupçonnées et qui se révèlent à la faveur d'une situation dramatique", a-t-il dit.

En février, Fanny Leeb se dévoilait le crâne rasé sur Instagram et donnait des détails sur son cancer au site L'Illustré. "C'est un cancer dit 'triple négatif', très agressif. Sa vitesse de prolifération est très rapide. (...) Pour moi, c'est une chimiothérapie sur plusieurs mois (...) Nous sommes quatre dans une même pièce, séparés par un paravent. Cela dure plusieurs heures", expliquait-elle. La chanteuse de 33 ans, passée par The Voice et qui a posé ses valises en Suisse, garde le moral et donne même des conseils beauté pour les personnes victimes elles aussi d'un cancer. Elle poursuit même sa carrière dans la musique et a récemment signé avec la maison de disques Universal.

Ce courage face à la maladie, cette volonté de rester positive, Michel Leeb n'a pas manqué d'en parler. "Elle sert d'exemple aussi bien à nous-mêmes, les autres membres de la famille [sur Instagram, son frère Tom Leeb a posté une vidéo très drôle de soeur, NDLR], qu'à ceux qui la connaissent sur les réseaux sociaux, et elle donne une énergie extraordinaire aux gens qui sont malades", a-t-il ajouté.