Michel Leeb : Le jour où son père, ivre, l'a rejoint sur scène !

A l'occasion de ses quarante ans de carrière, C8 lui a consacré une soirée exceptionnelle samedi 4 novembre 2017. Les téléspectateurs ont pu découvrir Michel Leeb rejouer quelques-uns de ses plus grands sketchs. Il a également donné la réplique à de nombreuses stars de l'humour. Avant cela, c'est une interview de l'humoriste de 70 ans que ses fans ont pu découvrir.

En effet, Michel Leeb était de passage dans Salut les terriens ! (C8) hier. Et il a raconté une anecdote pour le moins surprenante sur son papa, Claude. Après avoir confié qu'il ne lui avait plus parlé durant une longue période, à la suite du divorce de ses parents survenu alors qu'il n'avait que 10 ans, le papa de Tom Leeb a expliqué : "Je ne l'ai pas vu pendant vingt-cinq ans et une fois, je suis tombé sur lui en tournée. Il est venu me voir en spectacle. C'était un grand moment, très émouvant, et je lui ai dit : 'Ecoute, je suis à l'Olympia dans huit jours, ça me ferait plaisir que tu viennes". Il accepte et vient. Je m'arrange pour que ma mère et lui ne se rencontrent pas."

Jusqu'ici, tout allait bien. Mais la situation a basculé quand son père a pris la décision de s'octroyer une petite pause durant le spectacle : "Le spectacle commence et mon père, qui est un peu fatigué est sorti pendant le spectacle pour aller dans un petit bar situé dans les coulisses de l'Olympia. Il s'est sifflé une petite bouteille de vin blanc et en revenant dans la salle il s'est trompé de porte et est arrivé sur scène."

Si Michel Leeb ne le voyait pas, car il était situé derrière lui, ce n'était pas le cas de son producteur de l'époque Gérard Louvin, qui a demandé à ce qu'on le sorte de scène. Mais on lui a vite expliqué que l'homme en question était le papa de l'humoriste et qu'il ne fallait donc pas le sortir de scène.

Ainsi, ce n'est qu'à la fin de son show que Michel Leeb a découvert son père : "A la fin du spectacle, je me retourne vers les musiciens et je vois mon père assis. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive." Son papa non plus sans doute !

A noter qu'hier soir, SLT a réalisé son record de la saison. 1 207 000 téléspectateurs étaient présents devant leur petit écran, soit 5,9% de part de marché sur les 4 ans et plus.