Michel Platini en deuil : Son père, atteint d'Alzheimer, est mort

L'historique numéro 10 français Michel Platini est en deuil. Son père, Aldo, s'est éteint ce jeudi en Moselle, à l'âge de 90 ans. Atteint de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années, le papa de celui qui fut le meilleur joueur de foot français du XXe siècle est décédé dans la maison de retraite où il finissait ses jours, selon L'Est républicain.

Avant que son fils ne devienne le plus célèbre des numéros 10 français (avec Zidane bien sûr) et le président de l'UEFA, Aldo Platini était lui aussi un amoureux de foot. Fils d'un immigré italien originaire du Piémont, Aldo est né en 1927 et s'est illustré dans le football local. Capitaine de l'AS Joeuf, où ses parents rebaptisés François et Angèle (au lieu de Francesco et Angela) avaient déménagé, Aldo avait refusé des offres de clubs professionnels, à cause de son travail, professeur de mathématiques à l'usine De Wendel. "Gagner deux sous de plus ne m'intéressait", se justifiait-il.

De son mariage avec Anna, son unique femme jusqu'à sa disparition en 2015, naît Michel en 1955 (viendra ensuite Martine), à qui Aldo apprend ses petites astuces et transmet ses talents, notamment celui de tirer des coups francs (future grande marque de fabrique de Platoche). À 17 ans, Michel signe à Nancy. Ses parents le suivent et Aldo devient une figure du club, autant que son fils dont il assiste à l'irrésistible ascension qui le mènera à Saint-Étienne et à la Juventus Turin.

À Nancy, Aldo Platini fait du centre de formation de la forêt de Haye un vivier à talents, tout en apprenant la vie à ses stagiaires. Il sera tout au long de sa carrière, entraîneur, directeur sportif, membre du comité des sages, puis du conseil de surveillance. Jusqu'à il y encore quelques années, tout en discrétion et en passionné, il était sur les bords des terrains à encourager les enfants.

Dans un tweet, le club de Nancy a fait part de sa tristesse. "Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès d'Aldo Platini et présentons nos sincères condoléances à son fils Michel et à ses proches", commente le club qui enfanté Michel Platini, annonçant qu'un hommage sera rendu au père de ce dernier, ce vendredi soir à Marcel-Picot lors de la rencontre AS Nancy-Lorraine – Paris FC.