Michel Sardou : "Ça m'a meurtri..."

Réputé pour son franc-parler et ses positions très tranchées, Michel Sardou (70 ans) a depuis longtemps une image d'artiste un peu brut de décoffrage. Ce qui ne fait pas forcément plaisir à celui qui est actuellement en pleine tournée d'adieux...

Interrogé par le journal Le Figaro, Michel Sardou est revenu sur l'image de mec "méchant" qui lui colle à la peau de longue date. "Ça m'a meurtri parce que c'était exagéré et injuste. J'étais jeune, je me suis endurci. À l'époque, je ne comprenais pas. J'ai pris une carapace en me disant : 'Après tout, je m'en fous.' Mais j'ai toujours rempli les salles. Si j'avais été l'homme qu'on a dit, elles auraient été vides, n'est-ce pas ?", déclare-t-il. Et d'ajouter, toujours à propos de son image : "Seuls ceux qui ne sont jamais venus m'écouter pensent que je suis sinistre. Si je ne souris pas sur les photos, c'est que j'aime pas ça. Je ne suis pas mannequin !"

Fort d'une carrière de 50 ans, Michel Sardou a eu raison de ne pas se forcer à adopter une autre image. Alors qu'il quittera définitivement la scène le 18 mars, il sera dès le 19 en vacances à Saint-Domingue. Et après ? "Je cherche déjà une pièce dans laquelle jouer à la rentrée 2019. (...) Mais savoir que je ne vais pas travailler pendant un an m'angoisse déjà : je suis incapable de m'arrêter", dit-il.

Thomas Montet

L'interview intégrale de Michel Sardou est à lire dans Le Figaro, en kiosques le 22 décembre 2017.