Michel Sardou : "On ne se parle plus avec Johnny pour une connerie"

En juillet, Michel Sardou entamera les représentations de ce qu'il présente comme son ultime tournée, intitulée Dernière danse. Puis, en octobre, il publiera un 26e album, le dernier là encore. L'occasion pour le chanteur de faire un peu point...

Interrogé par le journal Le Parisien, Michel Sardou va un peu plus loin encore que ses précédentes déclarations faites sur le plateau du 20h de TF1 en décembre dernier, puisque cette fois il annonce plus clairement la fin de sa carrière musicale. "J'arrête de chanter. Définitivement. (...) Après [une fois la tournée finie et l'album sorti, NDLR] j'irai au théâtre, je me ferai plaisir", dit-il. Il a d'ailleurs faire une belle tournée avec la pièce Représailles. Et l'artiste de 70 ans d'ajouter : "Ma voix, avec l'âge, a descendu. (...) Je veux me protéger et ne surtout pas faire l'album et la tournée de trop. Il arrive un moment où on a tout dit."

Michel Sardou compte donc se retirer de la musique avec élégance grâce à une tournée de remerciements pour son public qui l'a suivi pendant cinquante ans. Alors que des rumeurs disaient qu'il avait été contacté comme plan B pour participer aux Vieilles Canailles, en remplacement de Johnny Hallyday souffrant d'un cancer, il dément à son tour. "On ne me l'a pas proposé et je ne l'aurais pas fait même si le principe de ce Rat Pack à la française est amusant. J'ai lu dans la presse que Johnny allait mieux, que son traitement marche. Et c'est une heureuse nouvelle", dit-il. En effet, Michel Sardou n'a pas eu de nouvelles directes de son confrère pour cause d'embrouilles... "Ça fait longtemps qu'on ne se parle plus avec Johnny. Pour une connerie en plus", ajoute-t-il sans en dévoiler plus. Question amitié, il confesse d'ailleurs ne pas "toujours avoir été fidèle" mais n'évoque ni regrets ni amertume. Pas le genre de la maison...

L'interview intégrale de Michel Sardou est à lire dans Le Parisien, en kiosques le 26 mai 2017.

Thomas Montet