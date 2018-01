Michel Sardou : Sa "Dernière Danse" triomphe à La Seine Musicale

Après quatre ans d'absence, Michel Sardou poursuit sa Dernière Danse, nom qu'il a donné à son ultime tournée. Comme il l'expliquait à nos confrères de PureCharts.com : "J'ai 70 piges, je ne vais pas leur chanter Je vais t'aimer jusqu'à 83 ans. (...) J'arrête de chanter. Définitivement. (...) Je veux me protéger et ne surtout pas faire l'album et la tournée de trop... Il arrive un moment où on a tout dit." Mais pas question de quitter la scène sans dire au revoir à son public.

Après quelques festivals d'été, Michel Sardou a lancé La Dernière Danse le 30 septembre 2017 au Zenith de Limoges et depuis le 26 décembre, date de nos photos exclusives, l'artiste est installé à la Seine Musicale sur l'île Seguin à Boulogne-Billancourt pour une série de neuf représentations exceptionnelles. Michel Sardou y chantera ses plus grands succès ainsi que les chansons de son dernier album studio, Le Choix du fou, paru le 24 novembre 2017, jusqu'au 7 janvier 2018. Pour ces quelques dates en banlieue parisienne, Michel Sardou a choisi l'artiste Emmanuel Gerrero pour assurer sa première partie.

Après La Seine Musicale, il repartira une dernière fois sur les routes de France jusqu'aux tous premiers jours du printemps. La Dernière Danse devait prendre fin par deux nouveaux concerts à Boulogne les 14 et 15 mars, puis par une représentation au Zénith de Dijon le 18 mars mais devant la demande croissante du public, deux nouvelles dates ont été ajoutées : les 24 et 25 mars, toujours à la Seine Musicale. Ces deux concerts, sauf nouvelle annonce de l'artiste, devraient constituer ses véritables adieux.

Pour célébrer cet ultime tour de piste, Michel Sardou a fait l'objet d'une album hommage intitulé Sardou et nous dans lequel ses plus belles chansons sont interprétées par la toute jeune génération représentée par Angie Robba, mais aussi les Kids United, Christina, Lou Jean et Nemo Shiffman de The Voice Kids. France 2 lui a également réservé une émission de variétés spéciale en octobre, intitulée Dernier Show, durant laquelle Michel Sardou était entouré d'artistes comme Charles Aznavour, Amir, Laurent Gerra, Nolwenn Leroy, Florent Pagny et Garou.