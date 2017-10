Michel Sardou : Son émouvant Dernier Show auprès de Nolwenn Leroy et Garou

D'autres artistes le rejoindront comme Laurent Gerra, Amir, le trio Arcadian révélé dans The Voice et le chanteur de jazz américain Gregory Porter. La comédienne Marie-Anne Chazel sera là et Michel Sardou partagera un moment privilégié avec Gérard Depardieu, actuellement en tournée (quasi sold-out), avec son tour de chant sur les chansons de Barbara.

Sur le site Purecharts, Michel Sardou, qui imagine cette émission comme un remerciement à son public, a évoqué ses adieux avec la liberté de ton qu'on lui connaît : "J'ai 70 piges, je ne vais pas leur chanter Je vais t'aimer jusqu'à 83 ans." Et d'ajouter : "J'arrête de chanter. Définitivement. (...) Je veux me protéger et ne surtout pas faire l'album et la tournée de trop... Il arrive un moment où on a tout dit." Mais si Michel Sardou dit adieu à la chanson après la sortie de son nouvel album et la fin de sa tournée, qui fera escale du 26 décembre au 7 janvier à La Seine musicale à Paris, il ne quitte pas son public pour autant, promettant de le retrouver au théâtre, par exemple.