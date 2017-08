Charles Aznavour, 93 ans : "Évidemment je pense à la mort..."

Le 24 août 2017, entouré de ses enfants et petits-enfants – son épouse Ulla n'a pu faire le déplacement –, Charles Aznavour a reçu son étoile sur le célèbre Walk of Fame d'Hollywood Boulevard à Los Angeles. Un hommage exceptionnel pour un artiste qui l'est tout autant, désormais premier auteur-compositeur-interprète français à détenir une étoile, comme le rappelle Gala à qui il accorde une interview cette semaine. À 93 ans, le chanteur d'origine arménienne évoque son désir intact de scène, sa peur de la mort comme ses projets jusqu'en 2018...

Celui que CNN et les lecteurs de Times Online ont élu artiste de variété du siècle profite de cette nouvelle accolade offerte par les Américains pour dresser un juste bilan : "Si je regardais en arrière, je constaterais que j'ai en effet bien réussi et que maintenant, il me serait possible d'arrêter." Au regard de son programme chargé, Charles Aznavour n'en a pas l'intention : "Je ne pourrais jamais le faire [m'arrêter], j'ai toujours vécu pour le prochain défi, le prochain projet, de nouvelles aventures... et je continue de fonctionner ainsi. Alors, soit je retourne dans des endroits que j'aime, soit je pars à la découverture de nouveaux lieux." Ainsi s'envolera-t-il chanter en Australie et pour la première fois de sa carrière à Tahiti et Nouméa en octobre.

Pour autant, Charles Aznavour ne s'imagine pas mourir sur scène comme le chantait Dalida ou comme le fit Molière : "C'est un sujet qui me préoccupe [le temps qui passe, ndlr]. Evidemment je pense à la mort mais, non, je ne veux pas mourir sur scène comme Molière. Et surtout, je veux mourir le plus tard possible."

On le sait, le grand Charles boit peu, ne fume plus depuis quarante-cinq ans et nage tous les jours quand il ne chante pas aux quatre coins du monde. Il tient également à remercier son héritage génétique : "Je dois remercier mes parents pour les bons gènes qu'ils m'ont transmis. Ma soeur Aïda a 94 ans et elle est encore incroyablement énergique." Pas question donc de retenter l'épreuve de la retraite et de tourner en rond. Charles Aznavour a des projets jusqu'à l'année prochaine comme un premier concert à l'AccorHotel Arena, le 13 décembre, suivi d'une tournée française avant la Russie. Bien sûr, le chanteur travaille également sur un nouveau livre, un nouvel album et une nouvelle comédie musicale... Comme lui a dit son épouse : "Ton travail est ta maîtresse."

