Michèle Bernier, grand-mère heureuse : "C'est mieux que tous les liftings !"

La populaire Michèle Bernier a retrouvé une seconde jeunesse depuis qu'elle est devenue grand-mère.

Interrogée sur ce nouveau statut par le magazine Nous deux, la comédienne et humoriste de 62 ans dont la fille Charlotte (32 ans) a accueilli en septembre 2017 les jumeaux Roméo et Zoé a statué : "Ça donne une pêche d'enfer, c'est mieux que tous les liftings de la terre ! C'est formidable de voir le bonheur de ma fille, de mon gendre et même de mon fils [Enzo, 23 ans, NDLR], qui est un super tonton. Voir toute la famille réunie autour de ces deux petits bouts de chou, ce sont des moments de bonheur qui régénèrent le sang." Et de poursuivre sur sa lancée : "Être grand-mère, ce n'est que du plaisir, on apporte un soutien, on a moins de responsabilités, on est seulement là pour conseiller."

Également questionnée sur son célibat, Michèle Bernier a renseigné : "J'ai l'impression que l'homme idéal n'existe pas vraiment. Les passagers de ma vie ne restent pas, et mon troisième grand amour n'est pas encore arrivé à destination. Pour un homme, la notoriété d'une femme est compliquée, ce n'est pas facile d'accepter d'être Monsieur Bernier, ça les fait marrer au début, mais il faut qu'ils aient une vie qui les comble totalement pour accepter de ne pas attirer tous les regards."

Pour rappel, Michèle Bernier est la fille du regretté professeur Choron et l'ancienne compagne de Bruno Gaccio, le père de ses deux enfants.

