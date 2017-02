Michelle Dockery (Downton Abbey) : Après la mort de son fiancé, elle revit...

En décembre 2015, Michelle Dockery, alias Lady Mary Crawley dans la série Downton Abbey, perdait son fiancé John Dineen, mort à seulement 34 ans des suites d'une maladie. Invisible pendant plusieurs mois, l'actrice avait fini par se remettre au travail. Aujourd'hui, elle semble remise sur pied...

Vendredi 10 février, c'est devant le château de la Belle au bois dormant, au parc Disneyland d'Anaheim en Californie, que l'on pouvait voir Michelle Dockery. L'actrice, accompagnée de Laura Carmichael (qui jouait sa soeur Lady Edith Crawley dans Downton Abbey), affichait un large sourire qui faisait plaisir à voir. Les deux complices, oreilles de Minnie sur la tête, ont immortalisé leur venue dans le parc en posant avec le personnage de Dingo. Amusées, elles semblaient ravies de passer du temps ensemble, mais elles n'étaient pas pour autant en tête-à-tête puisqu'on a aussi vu à leurs côtés Michael Fox, Kelly Paterniti et Jessica de Gouw.

Michelle Dockery a repris l'an dernier le chemin des studios en jouant dans la série américaine Good Behavior, diffusée sur la chaîne TNT. Après dix épisodes, dont le dernier a été dévoilé en janvier, une deuxième saison a été commandée. L'actrice est aussi attendue en mars au cinéma dans The Sense of an Ending, dans lequel elle donnera notamment la réplique à Charlotte Rampling.

Thomas Montet