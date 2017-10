Mick Jagger, 74 ans : Sa nouvelle conquête aurait 52 ans de moins !

À 74 ans, Mick Jagger monte toujours sur scène avec les Rolling Stones. Le rockeur est aussi arrière-grand-père mais aussi papa d'un tout-petit prénommé Deveraux, de 10 mois à peine, dont la mère est son ex-compagne, la ballerine Melanie Hamrick, 31 ans. À en croire la presse à scandale britannique, la nouvelle conquête de Mick est encore plus jeune.

Les Rolling Stones étaient tout récemment à Paris. Le groupe britannique a inauguré la nouvelle grande salle de concert aux portes de la capitale française, l'U Arena à Nanterre, avec trois shows les 19, 22 et 25 octobre derniers. Selon The Sun, parmi les milliers de spectateurs du groupe s'était glissée la jeune Noor Alfallah, nouvelle conquête du rockeur, âgée de 22 ans à peine. Cette Américaine, présentée par le tabloid comme une productrice de cinéma à Los Angeles, aurait rejoint Mick le dimanche 15 octobre dans son appartement en banlieue parisienne.

Le lundi 20 octobre, le chauffeur de la star aurait raccompagné la jeune femme à son hôtel. The Sun, qui publie quelques photos de Noor à Paris, raconte que ce petit tour en banlieue s'est de nouveau produit le mardi et le mercredi suivants, la veille du premier concert du groupe à l'U Arena. Noor Alfallah aurait justement assisté aux trois représentations des Rolling Stones. Selon la source du Sun : "Mick est toujours doté de son charme légendaire mais même le groupe était surpris qu'une beauté comme Noor vienne jusqu'à Paris pour le voir. Ils sont tous les deux célibataires et avaient l'air de bien s'amuser ensemble."

The Sun décrit la jeune femme originaire du Koweït comme une socialite, habituée des restaurants de luxe comme ceux qu'elle a fréquentés avec Mick Jagger durant leur séjour à Paris, le Caviar Kaspia et Le Stresa, dans le 8e arrondissement. Le chanteur aurait rencontré Noor Alfallah par l'intermédiaire d'un ami en commun, le réalisateur et producteur Brett Ratner.

Contactée par The Sun, Noor Alfallah n'a pas souhaité faire de commentaires.