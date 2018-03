Mick Jagger : Inquiet pour sa fille Georgia, en couple avec un ex-délinquant

La vie amoureuse des stars passionne leurs nombreux fans ! Ceux de Georgia May Jagger se délectent des photos de son nouveau compagnon, un rappeur au passé trouble. Le père du mannequin, Mick Jagger, serait au contraire très inquiet...

Le scoop est signé Daily Mail ! Selon le site britannique, le Rolling Stone Mick Jagger est contrarié par la nouvelle histoire d'amour de sa fille Georgia May (née de sa relation avec le mannequin Jerry Hall). La jolie blonde de 26 ans est en couple avec un certain Norman Theuerkorn, 31 ans.

Le rappeur et mannequin allemand a déjà eu à faire la justice de son pays. Délinquant juvénile à 13 ans, emprisonné à 20, Nocky (son nom de scène) joue de son passif et de son look de bad boy.

Les premières traces de sa romance avec Georgia May Jagger remontent au mois de janvier. Nocky avait alors publié une photo du mannequin sur Instagram, légendée par la phrase "Est-ce que quelqu'un peut me tuer maintenant" et conclue des hashtags #MeufDeRêve et #TrouveLaTienne.