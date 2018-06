Mickaël Vendetta : Que devient le créateur de la Bogossitude ?

S'il se fait discret ces dernières années, Mickaël Vendetta a été une véritable star d'Internet. C'est en 2008 que tout commence ! Le jeune homme ouvre son premier blog sur Skyblog et invente la Bogossitude, le concept qui le rendra célèbre dans toute la France. Convaincu d'être "parfait", il avait un message précis à faire passer : "Ne fume pas, ne bois pas, fais du sport et tu deviendras un réel beau gosse." Grâce à son personnage qu'il s'est créé et à ses nombreuses provocations, Mickaël Vendetta s'est enfin fait remarquer.

Tout s'est enchaîné très vite ! Après avoir fait la tournée des plateaux télé, il intègre le casting de La Ferme Célébrités (TF1) et remporte la saison 3 en Afrique en gagnant 110 000 euros pour le Secours populaire français. Dès sa sortie de la télé-réalité, il participe aux émissions Carré Viiip (TF1), Les Anges 3 (NRJ12) et Un dîner presque parfait (M6). Omniprésent, son personnage commence à lasser le public et le phénomène s'essouffle ! Aujourd'hui, Mickaël Vendetta n'est plus le même : il a fait du chemin et il s'est assagi.

Mickaël a su rebondir et s'est tourné vers le monde de... la musique. Depuis 2012, le jeune homme de 30 ans est DJ et il mixe aux quatre coins du monde. Très déterminé, l'ancien gagnant de la Ferme Célébrités en Afrique a sorti, dans la foulée, un single I Want to Be Yours sous son propre label MV Records. Il a également lancé sa propre marque en 2011.

S'il a toujours aspiré à vivre dans le luxe et dans la jet set, Mickaël Vendetta a réalisé l'un de ses rêves. Aujourd'hui, il organise ses propres soirées très sélect. "J'ai créé ma propre soirée parisienne qui s'appelle La Santa Maria. Je change de lieu à chaque fois, c'est toujours dans des endroits très branchés. Et c'est moi qui fais le casting des gens, c'est-à-dire que je réunis des intellectuels, des artistes, des créateurs de mode ou encore des grands photographes", avait-il déclaré à nos confrères de Gala en 2017.