Mickey Rourke : 30 000 dollars de loyers impayés réclamés à la star !

Sa réputation de bad boy d'Hollywood va continuer de poursuivre Mickey Rourke avec cette plainte ! L'acteur américain fait l'objet de poursuites en justice engagées par le propriétaire d'un loft de luxe dans le quartier tendance de New York, Tribeca. Il doit 30 000 dollars de loyers impayés ainsi que 10 000 dollars de travaux selon le plaignant, qui lui loue l'appartement depuis le mois de novembre 2014.

Selon les informations du New York Post, la star aux looks surprenants a arrêté de payer le loyer d'un loft à Franklin Street au mois d'octobre 2016, d'après la plainte déposée auprès de la Cour Supreme. Mickey Rourke n'a donc pas payé deux mois de loyer pour ce loft composé de deux chambres et de deux salles de bain, puisque le bail expirait à la fin de l'année 2016. Ce n'est pas tout, il a laissé des trous dans les murs, cassé la serrure de la porte d'entrée, abîmé la baignoire et installé des spots "disco" au plafond...

Ce comportement rappelle le passif "destructeur" de l'ancien boxeur de 64 ans : en 1994, il avait été accusé d'avoir ruiné une chambre du Plaza Hotel de Donald Trump près de Central Park, causant 20 000 dollars de dommages dans sa suite à 5 000 dollars la nuit.