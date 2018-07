Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont (encore) rompu leurs fiançailles

C'est une nouvelle à prendre avec des pincettes car elle n'a pas été confirmée par les principaux intéressés. Mais selon les informations rapportées le 19 juillet 2018 par le tabloïd OK! Australia et reprises par le Daily Mail et The Mirror, Miley Cyrus et Liam Hemsworth (qui n'ont plus été vus ensemble depuis la fin juin) auraient de nouveau rompu leurs fiançailles. En cause, deux visions différentes : la chanteuse de 25 ans ne serait toujours pas prête à se marier et à fonder une famille, à l'inverse de l'acteur de 28 ans.

"Il veut des enfants et ne veut pas retarder l'échéance, mais ce n'est pas vraiment le projet que Miley avait en tête... Il a le coeur brisé. Miley ne cessait de repousser le mariage au grand dam de Liam... Ils ne s'entendaient plus ces derniers mois. (...) Elle ne voulait pas vraiment se marier. C'est quelque chose que tout le monde a compris sauf Liam. Sa famille l'a supplié d'ouvrir les yeux, mais il croyait en Miley. Maintenant il se sent idiot", a-t-on révélé.

J'ai trop de choses à vivre avant de me marier

Rencontrés en 2009 sur le tournage du film The Last Song, Miley Cyrus et Liam Hemsworth avaient rompu une première fois en 2013 après une année de fiançailles avant de se réconcilier deux ans plus tard. En octobre 2016, l'ancienne vedette de l'écurie Disney avait confirmé qu'elle était de nouveau fiancée à son chéri dans l'émission d'Ellen DeGeneres. En 2017, elle avait néanmoins révélé dans une interview adressée au tabloïd The Sun que se marier ne faisait pas partie de ses priorités. "Je n'envisage pas le mariage. J'ai 24 ans, j'espère profiter de la vie un peu plus. J'ai trop de choses à vivre avant de me marier", avait-elle lâché.

Toujours selon la presse, Miley Cyrus aurait trouvé refuge chez ses parents à Malibu. De son côté, Liam Hemsworth (qui vient de boucler le tournage du film Isn't It Romantic avec Rebel Wilson et Priyanka Chopra) est en Australie avec sa famille. On attend une confirmation (ou un démenti) des deux stars...