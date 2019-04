Miley Cyrus lynchée par ses fans pour une raison improbable

Si les abonnés de Miley Cyrus se sont autant emportés face à cette séance photo, c'est que de plus en plus d'influenceurs prennent la pose dans le désert en Californie, zone où poussent les Joshua trees. Cette partie du désert à la biodiversité fragile est désormais envahie par des personnes voulant prendre des photos dans ce décor exceptionnel. De plus en plus d'arbres sont ainsi retrouvés morts. Miley Cyrus, l'environnement, ça ne la branche pas.