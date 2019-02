Miley Cyrus : Ravissante mariée avec Liam Hemsworth, non loin de son ex-chérie

La cérémonie de récompenses la plus prestigieuse de l'année 2019 a eu lieu dimanche 24 février. De nombreuses stars ont assisté à la 91e édition des Oscars et ont prolongé leur nuit mémorable en after. Miley Cyrus y était accompagnée de son mari Liam Hemsworth et a failli croisé son ex, Stella Maxwell...

À l'issue de la remise des statuettes, les nommés, lauréats, remettants et autres célébrités se sont réunis au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Beverly Hills, sur invitation de Vanity Fair. Cette année encore, le magazine a organisé une des soirées post-Oscars les plus prisées. Miley Cyrus et son mari Liam Hemsworth comptaient parmi les chanceux convives.

Le couple a immortalisé sa présence en passant par le studio photo officiel de l'événement. Miley a publié leur portrait, signé du photographe Mark Seliger.