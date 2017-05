Miley Cyrus révèle qui est sa plus vieille amie dans le show-biz...

Confidences inattendues de la part de Miley Cyrus qui s'est confiée sur une amitié qu'on ne lui soupçonnait pas, avec... Katy Perry ! Venue défendre son nouveau single Malibu, dédié à son chéri Liam Hemsworth, la popstar a expliqué que la California Girl était sa plus vieille amie dans le milieu et prétend même être au coeur d'un de ses titres cultes.

"C'est une amie à moi depuis très très longtemps. On s'est fait la réflexion l'autre jour, justement, que l'année prochaine on fêterait notre dixième anniversaire d'amitié. Je crois bien que c'est l'amie que je connais depuis le plus longtemps. Ce qui est très, très étrange", a-t-elle confié lors d'une récente interview pour une radio américaine.

L'ancienne star de la série Hannah Montana et la popstar de 32 ans se sont rencontrées en 2008 et ne se sont plus quittées depuis. Katy Perry lui aurait même dédié son célèbre I Kissed a Girl. "Je tournais le film Hannah Montana quand elle a sorti sa chanson I Kissed a Girl. Je l'ai entendue à la radio, ils lui ont demandé à propos de qui elle avait écrit ce morceau. Et elle a dit que c'était moi ! Je me suis mise à hurler, j'étais surexcitée. Puis elle m'a demandé de venir aux VMAs avec elle. (...) C'est là qu'on s'est rencontrées et on est restées amies", a-t-elle expliqué.

Miley Cyrus est actuellement en promotion pour son tout nouveau single, dont elle a dévoilé le romantique vidéo-clip il y a quelques semaines. Dans sa chanson, la jolie blonde de 24 ans "remercie de tout son coeur son chéri de l'avoir sauvée quand elle avait l'impression de se noyer". Elle parle aussi "d'un renouveau et d'un rêve devenu réalité, ce qu'elle n'aurait jamais cru possible il y a trois ans". Une référence explicite à l'acteur, dont elle s'est séparée courant 2012 avant de finalement se réconcilier au début de l'année dernière. Liam et Miley sont de nouveau fiancés et prépareraient leur futur mariage.

Coline Chavaroche