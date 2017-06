Milla Jovovich, totalement amoureuse et pétillante devant Isabelle Huppert

Alors que la saison des grands festivals doit reprendre fin août avec Venise, le Shanghai International Film Festival a refermé ses portes dans la mégalopole chinoise. Trois jours de festivités (du 18 au 20 juin) au terme desquels a été remise la Coupe d'Or, un prestigieux trophée décerné par le président de jury Cristian Mungiu au réalisateur philippin Paolo Villaluna pour son film Pedicab.

La France, qui avait remporté ce prix en 2015 avec Jamais de la vie de Pierre Jolivet, est repartie bredouille. Mais le public chinois aura eu l'occasion d'admirer Isabelle Huppert. L'actrice césarisée du film Elle, croisée récemment au Japon dans le cadre d'un festival consacré au cinéma français, était l'une des stars de ce 20e rendez-vous, elle qui sera à l'affiche d'Happy End (de Michael Haneke) et Barrage, au côté de sa fille Lolita Chammah.

L'autre vedette n'était autre que Milla Jovovich. La star hollywoodienne a rayonné devant les caméras, posant, pétillante comme jamais, avec son chéri Paul William Scott Anderson. La comédienne de 41 ans sera prochainement à l'affiche de Schock and Awe, un drame historique racontant l'enquête de journalistes sur les raisons de la déclaration de guerre et l'engagement en Irak de George W. Bush en 2003. Woody Harrelson, Jessica Biel, James Marsden et Tommy Lee Jones sont également de la partie.