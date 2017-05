Mimie Mathy, boycottée mais têtue : "J'aurai la couverture de Elle !"

Mardi 9 mai à 23h20, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel accueillera une nouvelle invitée de marque. Après avoir recueilli les confidences d'Anny Duperey il y a deux semaines, l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL interrogera cette fois Mimie Mathy sur son divan rouge !

Comme le montrent les premiers extraits de l'émission à venir publiés sur les réseaux sociaux, Mimie Mathy (59 ans) a abordé des sujets très intimes durant cet entretien. Que ce soit à propos de l'achondroplasie qui la touche depuis sa naissance ou, de façon plus légère, de sa recherche d'un compagnon qui n'était pas de petite taille ou du boycott des magazines féminins à son égard, l'actrice de Joséphine ange gardien (TF1) s'est confiée comme rarement à la télévision. Certains de ses proches, dont sa soeur Frédérique Arderighi et l'écrivain et scénariste Gilles Legardinier, ont eux aussi pris la parole.

Par exemple, concernant son absence systématique des pages du magazine Elle, Mimie Mathy a commenté : "Ce magazine ne m'a jamais accordé beaucoup de place dans ses pages puisque je ne suis pas une femme censée faire rêver (...) Je ne les intéresse pas. Pour eux, la femme qui fait rêver, elle est forcément anorexique et elle rentre dans du 32. C'est vrai que c'est un petit plus mais comme je suis très têtue, j'aurai la couverture de Elle."

Pour rappel, au cours de cette saison du Divan, le papa de Mila (5 ans) et Lily (3 ans) recevra encore de grands noms de la scène, des médias, de la politique et du sport français tels que Luc Besson, Teddy Riner ou encore Bernard Kouchner.

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, ce sera mardi 25 avril à 23h20 sur France 3 !