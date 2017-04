Anny Duperey, sa relation avec Bernard Giraudeau : "Un être difficile..."

Mardi 25 avril 2017, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3 accueillait une prestigieuse invitée : Anny Duperey. Face à l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL, la star d'Une famille formidable (TF1) a notamment évoqué sa relation parfois compliquée avec le comédien Bernard Giraudeau, décédé en 2010.

En effet, s'agissant de celui avec qui elle vécu durant quinze années – ensemble, ils ont donné naissance à Gaël (34 ans) et Sara Giraudeau (31 ans) –, Anny Duperey (69 ans) a expliqué : "Il prenait le bonheur comme une forme d'ennui. Alors on se demande vraiment pourquoi une orpheline qui ne cherchait que le bonheur, la douceur, a été avec ce mec-là. Et puis, effectivement, je pouvais me poser des questions. Pourquoi j'étais restée quinze ans avec un être aussi difficile dont je sentais qu'il y avait un type formidable au fond. Je le sentais et il n'avait de cesse de me prouver le contraire." Et celle qui est également romancière de poursuivre : "Malheureusement, il a fallu que ce soit la maladie (qui le révèle)... Ce n'est pas moi. Moi j'ai raté. Mais le cancer a réussi."

Durant son entretien avec Marc-Olivier Fogiel, Anny Duperey, aujourd'hui célibataire, a également appris qu'elle était malgré elle inscrite sur un site de rencontres. C'est son ami le comédien Jean-Paul Bordes qui lui a signalé qu'elle allait sûrement recevoir de nombreux mails dans les semaines à venir. "C'est bien chéri, c'est bien !", a-t-elle commenté très amusée.

