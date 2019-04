Mimie Mathy dans "Joséphine, ange gardien" au Far West : "Un hommage à mon papa"

Ce lundi soir, l'événement est sur TF1 avec un nouvel épisode de Joséphine, ange gardien consacré au Far West. Interrogée par nos confrères du Parisien, l'incontournable Mimie Mathy (61 ans) a révélé pourquoi cet épisode lui tenait particulièrement à coeur...

"C'est un retour en enfance, a-t-elle commencé. Je regardais les westerns le dimanche sur la Une ! Cet épisode était aussi une façon de rendre hommage à mon papa, dont l'acteur préféré était John Wayne. Et il véhicule un message : une femme seule peut avoir des responsabilités, tenir le saloon et s'émanciper, sans être une traînée et une femme de mauvaise vie." Deux bonnes raisons pour Mimie Mathy d'embarquer dans cette nouvelle aventure ramenant Joséphine dans le passé !

D'ailleurs, en ce qui concerne ce ressort scénaristique, la comédienne a commenté : "Cela permet de s'amuser, de plonger les téléspectateurs dans d'autres univers. (...) On a déjà été au Moyen-âge, en Égypte, dans les années 1920, pendant la Résistance... On n'a pas encore fait la Révolution où on coupait des têtes. Pourquoi pas ! Je ne suis pas lassée de Joséphine, car il n'y a pas un décor fixe comme un commissariat. À chaque fois, on change."

Enfin, si Mimie Mathy prépare déjà la suite avec d'autres épisodes de Joséphine (dont un sur l'esclavage en Martinique et un autre sur Halloween dans un château !), elle a également la chance d'être sollicitée pour d'autres projets. Dans quelques mois, elle tournera notamment pour la série Dix pour cent (France 2). "Dominique Besnehard l'a annoncé et m'a dit qu'ils ont de super idées. Mais je ne sais pas quel sera mon agent et ce qu'il va m'arriver. Je tournerai en octobre. Cela me réjouit", a-t-elle indiqué à nos confrères.

