Mindy Kaling maman : L'actrice a donné naissance à son premier enfant

Mindy Kaling voit la vie en rose. Selon E! News, l'actrice de 38 ans a donné naissance à son premier enfant. Le bébé, une petite fille qui a pointé le bout de son nez le 15 décembre 2017, porte un prénom aussi doux que classique : Katherine.

Très discrète sur sa vie privée, la star de la série The Mindy Project (dont l'ultime épisode a été diffusé en novembre après six saisons) avait annoncé sa grossesse en juillet dernier, assurant qu'il s'agissait d'une "surprise inattendue". Sur le plateau de l'émission Today Show, Mindy Kaling s'était ensuite dite "très excitée" à l'idée de devenir maman pour la première fois. "J'aimerais être une maman drôle, mais je sais que je serai plutôt une maman ringarde. Si je peux aussi être rigolote, ça serait cool", avait-elle confié en septembre.

Pas du genre à trop en dire, celle qui est officiellement célibataire n'a en outre jamais révélé l'identité du père de son enfant. Sa dernière relation connue est ainsi celle qu'elle a vécue avec l'acteur B.J. Kovak entre 2005 et 2007. Les deux comédiens, qui ont collaboré ensemble dans The Office et The Mindy Project, sont depuis restés bons amis.

Côté actualité, Mindy Kaling sera de retour au cinéma en 2018 dans deux films : il y aura d'abord Un raccourci dans le temps (sortie le 14 mars 2018 en France), dans lequel elle donnera la réplique à Reese Witherspoon et Oprah Winfrey, puis il y aura bien sûr le très attendu Ocean's Eight (13 juin 2018), dont la bande-annonce a été dévoilée ce 19 décembre 2017 par la Warner Bros.