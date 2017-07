Mindy Kaling : Surprise, elle attend son premier enfant... Mais qui est le père?

Mindy Kaling se prépare au plus grand rôle de sa vie. Selon les informations du site E! News, la délirante actrice de 38 ans attend effectivement son premier enfant. Une grossesse que son entourage décrit comme une "surprise inattendue", elle qui est officiellement célibataire.

La dernière relation connue de la future maman était avec l'écrivain Benjamin Nugent, qu'elle avait fréquenté entre 2008 et 2012. La star américaine est également restée très proche de son collègue de la série The Office, B.J. Novak, avec lequel elle a formé un couple entre 2005 et 2007.

Alors, qui est le père du futur enfant de Mindy Kaling ? Le mystère reste entier mais la principale concernée n'a pas manqué d'évoquer ses envies de maternité par le passé. En septembre 2015, la star de The Mindy Project (dont l'ultime et sixième saison sera prochainement diffusée sur la plateforme Hulu) avait admis qu'elle avait bien envie de devenir maman, refusant toutefois de se mettre la pression. "Je ne vais rien planifier de façon active, mais si cela arrive, cela arrivera. Peut-être que c'est imminent", avait-elle malicieusement déclaré.