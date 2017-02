Mireille Darc est "une vraie miraculée" : Son mari parle de sa convalescence

Elle revient de loin. Après avoir frôlé la mort en septembre dernier, période durant laquelle elle avait subi deux hémorragies cérébrales et un coma suivis de quatre mois d'hospitalisation, Mireille Darc se remet doucement, entourée de ses proches (notamment Alain et Anthony Delon), de sa famille et de l'homme qu'elle aime, Pascal Desprez.

Pour la première fois, l'époux de la mythique actrice de 78 ans s'est ainsi confié pour parler de la convalescence de son épouse lors d'un entretien accordé cette semaine au magazine Gala. Avec beaucoup d'émotion et de tendresse, l'architecte est revenu sur l'enfer de ces derniers mois, déterminé à rétablir les faits médicaux et heureux de donner des nouvelles rassurantes de sa femme. "C'est une bombe atomique qui lui est tombée dessus. (...) Non seulement elle a eu deux hémorragies cérébrales, mais Mireille en a eu une autre à l'abdomen, ainsi que des complications pulmonaires et cardiaques. (...) J'en profite pour préciser que, contrairement à ce qui est parfois colporté, elle n'a eu ni anévrisme, ni AVC. Elle a eu la chance que l'hémorragie ne soit pas dans le cerveau mais entre ce dernier et la boîte crânienne, ce qui veut dire que ses fonctions neurologiques et motrices ne sont absolument pas touchées et qu'elle n'a pas de séquelles", a-t-il déclaré.

Alors qu'elle se rétablit progressivement, Mireille Darc "parle parfaitement" et a la "mémoire intacte". Pascal Desprez a par ailleurs ajouté que si son épouse "ne peut pas marcher pour le moment", c'est "simplement parce qu'elle a été alitée durant sept semaines et que ses muscles sont atrophiés". Il faut donc laisser du temps au temps. Chez eux, la comédienne peut compter sur le soutien d'une équipe médicale qui est aux petits soins pour elle. "Tout est organisé à la maison. Son kiné vient la voir chaque jour, elle travaille dur avec lui, (...) il y a des infirmières qui se relaient, une cuisinière... Son cardiologue, Marc Dufour, vient aussi quotidiennement. Elle est suivie par les plus grands". Outre l'entourage médical, Mireille Darc bénéficie "d'une incroyable chaîne d'amour, (...) partout les amis sont mobilisés", a poursuivi Pascal Desprez.

Mimi va gagner parce qu'elle est Mireille. Le plus dur est passé. Mais le plus long reste à faire...

Aujourd'hui soulagé et plein d'espoir pour l'avenir, l'époux de l'actrice relâche la pression, fier du chemin parcouru et des épreuves qu'ils ont combattues ensemble. "Vous ne pouvez pas savoir ce que je vis depuis ce 12 septembre... Non seulement il a fallu vivre avec l'angoisse, mais je me suis parfois retrouvé seul avec de terribles décisions médicales à prendre... Mais je n'en dirai pas plus, car finalement, nous sommes sortis du tunnel. On s'est battus, Mireille est une vraie miraculée, Mimi va gagner parce qu'elle est Mireille. Le plus dur est passé. Mais le plus long reste à faire. Vous savez, elle m'a donné vingt ans de bonheur, j'ai une dette énorme envers elle. Je lui dois bien de l'aider à redevenir celle qu'elle était juste avant le drame", a-t-il conclu. Une vraie leçon de courage.

L'amie proche de Mireille Darc, Véronique de Villèle, a également glissé quelques mots sur la convalescence de celle qu'elle décrit comme sa "soeur". "Cette fois, il ne lui faut pas se remettre d'une opération mécanique, mais d'un affaiblissement général lié à une attaque du cerveau. Ce qui s'est passé le 17 septembre avec sa seconde hémorragie est grave. On a vraiment cru qu'on la perdait", a-t-elle déclaré. Bernard Montiel s'est aussi exprimé à son sujet. "Mireille, ce n'est pas seulement une légende du cinéma, c'est une femme d'exception. Une artiste, une grande photographe, une documentariste qui a toujours eu le souci des autres. Mireille est essentielle à beaucoup. À moi comme à ses proches. Cette femme ne passe son temps qu'à s'enquérir de son prochain, il n'y a pas plus attentionnée, plus prévenante. Pour moi, c'est un ange."