Miss France 2019 : Anabelle Varane brille avant le cours de bonnes manières

Depuis le 21 novembre 2018, les trente prétendantes à la couronne de Miss France 2019 se trouvent à l'île Maurice dans le cadre du voyage d'intégration. Et comme chaque année, elles ont un programme bien chargé ! Après avoir affronté leur peur lors d'une séance de tyrolienne ou s'être prêtées au fameux test de culture générale – durant lequel Laurie Derouard (23 ans et Miss Centre Val de Loire) a brillé avec ses 18,5 sur 20 de moyenne – les reines de beauté ont eu le droit à une épreuve sportive, samedi 24 novembre 2018.

C'est détendues que les jeunes femmes se sont rendues à l'épreuve arbitrée par la directrice générale de la société Miss France Sylvie Tellier. Une course au cours de laquelle il fallait montrer son côté sportif et dynamique, mais pas seulement ! "Cette année, nous avons ajouté une épreuve sportive pour voir l'esprit d'équipe. En plus les Français aiment bien les sportives. C'est une course, les trois premières seront distinguées. C'est important pour tester le dynamisme, en mettre d'autres à l'honneur que celles du concours de culture générale", a confié Miss France 2002 comme le rapportent nos confrères de 20 Minutes. Étant une grande amatrice de sport, elle a bien entendu participé à l'élaboration du parcours qui consistait dans un premier temps à faire des squats et des burpees (un exercice de musculation et d'aérobic sollicitant l'ensemble du corps).

Elle ont ensuite participé à une course de relais sur la plage. Les trente candidates ont été séparées en cinq groupes de six personnes et devaient se passer une noix de coco. Malgré une infection dentaire, Miss Nord-Pas-de-Calais, Annabelle Varane, était motivée pour rafler la mise et a réussi à faire gagner son équipe, les rouges, composée également de Miss Franche-Comté (Lauralyne Demesmay), Miss Ile-de-France (Alice Quérette), Miss Rhône-Alpes (Pauline Laniro) et Miss Languedoc-Roussillon (Lola Brengues). "Je fais de l'athlétisme, c'est pour ça", a confié la soeur de Raphaël Varane.

Cours de bonnes manières

C'est ensuite une activité plus posée, mais tout aussi importante, qui attendait les trente jeunes femmes dimanche 25 novembre : le cours de bonnes manières. Pour la deuxième année consécutive, c'est Jérémy Côme, coach en "bonnes manières", qui était à la tête de cette activité. Durant une heure, l'auteur du livre L'Art de maîtriser les codes pour se sentir bien partout en toutes circonstances (aux éditions Michel Lafon) a expliqué où et comment placer les couverts, à quoi servent les différents verres placés sur la table ou comment bien plier la serviette de table. Sans oublier l'art de déguster certains aliments.

Elles ont aussi appris à animer une conversation ou ont pris connaissance de ce qu'il fallait ou ne fallait pas dire, comme "enchantée" après avoir rencontré une personne.