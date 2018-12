Miss France 2019 : Maëva Coucke a échappé au pire lors des répétitions !

Ce samedi 15 décembre 2018, l'élection de Miss France 2019 se tiendra en direct du Zénith de Lille. Quelques heures avant le coup d'envoi, les 30 candidates à la couronne enchaînent les répétitions. Mais elles ne sont pas les seules : notre reine de beauté Maëva Coucke prépare également son apparition sur le plateau. Et, comme le révèle nos confrères du Parisien, elle a frôlé un grave accident sur place...

La veille de la grande soirée, vendredi 14 décembre, en pleines répétitions, Miss France 2018 a échappé au pire. En effet, aux alentours de 17h, un lustre de verre a explosé en mille morceaux, à une dizaine de mètres du sol. Une partie du luminaire est retombée sur scène et a naturellement effrayé les jeunes femmes... et plus particulièrement Maëva Coucke. Il faut dire que la jolie rousse a eu de la chance : quelques minutes plus tôt, elle répétait son texte juste en dessous de l'endroit où le lustre a explosé ! Finalement, l'incident n'a fait aucun blessé. Mais, par mesure de précaution, tous les autres lustres du Zénith ont été retirés.

De quoi inspirer Jean-Pierre Foucault qui a lancé une petite blague à ce moment-là. "Heureusement que je n'étais pas dessous... Nikos [Aliagas, NDLR] était déjà dans le coin pour me remplacer... ou Camille [Combal, NDLR]", s'est amusé le célèbre animateur de 71 ans.

Peu avant, l'une des 30 Miss régionales a également vécu une petite mésaventure. Carla Bonesso, Miss Aquitaine, a chuté lors des répétitions en robes de princesse. Le corps de la jeune femme a "disparu dans le taffetas de sa robe", précisent nos confrères du Parisien. Là encore, plus de peur que de mal ! En effet, Sylvie Tellier, patronne de la société Miss France, s'est montrée rassurante : "Ce ne sont que des bleus."

Rendez-vous dès 21h sur TF1 afin de suivre l'élection de Miss France 2019 avec Jean-Pierre Foucault aux commandes de la soirée, accompagné de Sylvie Tellier et Line Renaud, présidente du jury 100% féminin.