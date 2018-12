Miss France 2019 : Pourquoi Miss Nord-Pas-de-Calais a tout pour gagner

Annabelle Varane, Miss Nord-Pas-de-Calais 2018, sera-t-elle Miss France 2019 ? La soeur du footballeur en a en tout cas toute l'étoffe. Mieux, elle a été ultrapréparée pour l'exercice et a donc une avance sur certaines de ses concurrentes.

Alors que dans un peu plus de vingt-quatre heures, les Français connaîtront enfin l'identité de leur nouvelle reine de beauté, Annabelle Varane, déjà remarquée pour ses bonnes manières, aborde la cérémonie avec peut-être plus de confiance que les autres. Et pour cause, la jolie jeune femme a été très préparée pour le concours. Comme l'a révélé Dominique Vilain-Allard, le délégué régional des Miss dans le Nord-Pas-de-Calais, au magazine Télé 2 semaines : "Les filles sont coupées de leur vie familiale. Nous organisons un tas d'activités, comme du parachutisme, du karting mais aussi un quiz de culture générale. Nous savons que, pour se différencier, elles doivent avoir des qualités d'éloquence. On leur donne donc régulièrement la possibilité de s'exprimer sur scène mais aussi à la radio."

Une Miss Nord-Pas-de-Calais est donc déjà presque assurée de faire partie des douze finalistes.

"Les filles sont bien coachées. On leur apprend à se coiffer, à se maquiller, à répondre aux interviews, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres comités", a admis Iris Mittenaere. Une préparation idéale pour celle qui a dû se préparer seule pour le concours Miss Univers 2016. D'ailleurs, elle avait remporté l'élection.

On souhaite donc bonne chance à Annabelle Varane dont la préparation intensive lui permettra peut-être de remporter le titre de Miss France 2019.